Linard dankzij afwijking van leeftijdsgrens bevestigd als KBVB-baas

Gérard Linard werd in juni 2017 voor een termijn van 2 jaar tot voorzitter van de Belgische voetbalbond verkozen. Hij haalde het in een veelbesproken verkiezing tegen François De Keersmaecker, die na 11 jaar aan de kant geschoven werd.

Maar er was een reglementair addertje onder het gras voor Linard. Het bondsreglement bepaalt immers dat elk mandaat binnen de KBVB afloopt na het seizoen waarin het betrokken lid 75 jaar geworden is. Dat is het geval voor Linard, die begin maart zijn 75e kaarsje mocht uitblazen.

Om een mouw te passen aan dat probleem moest het Uitvoerend Comité stemmen over een afwijking van die leeftijdsgrens. Dat is gisterenavond gebeurd, "om de stabiliteit en continuïteit binnen de bond te verzekeren".

Met goed gevolg voor Linard, die zijn mandaat als KBVB-topman tot juni 2019 dus gewoon kan uitvoeren.