Ben jij de beste gamer van het land? Bewijs het met het FIFA-toernooi van Sporza

Schrijf je in voor een van de 4 kwalificatiemomenten (7, 8, 14 of 15 april) en neem het op tegen andere Sporza-surfers.

Op de dag van de kwalificatie moet je inchecken vanaf 11u. Niet veel later ken je je eerste tegenstander. Vanaf 14u gaan de wedstrijden van start.

Het doel is om een plaatsje te bemachtigen in de top 4 van zo een kwalificatiemoment. Als dat lukt, dan zien we je terug tijdens onze grote offlinefinale op 21 april.

Die grote finale vindt plaats in de Sporza-studio op de VRT. Een Sporza-commentator levert het commentaar.

Zin gekregen? Schrijf je dan hier in: http://sporza.gameforce.be/nl/

Let op: je schrijft niet in met het Sporza-profiel, maar met een officieel Gameforce-profiel. U moet uiteraard ook over een gebruikersnaam in het PlayStation-Network (PSN) beschikken.