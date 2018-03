Nieuw in Europees voetbal: 4e wissel in verlenging en 12 bankzitters in finales

De nieuwe aftrapuren in de Champions League zijn 18.55u en 21u, maar er is nog meer. In de finales van de Champions League en de Europa League en tijdens de UEFA Super Cup mogen 12 in plaats van 7 vervangers plaatsnemen op de bank. Deze nieuwe regel bevordert de keuzemogelijkheden van de coaches "in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", meldt de UEFA.

In de knockoutfase zal bovendien een vierde wissel toegestaan zijn tijdens de verlengingen. Daar werd al mee geëxperimenteerd op het voorbije WK voor clubs en ook op het komende WK in Rusland is de regel van toepassing.

Tot slot is er ook goed nieuws voor de wintertransfers. Vanaf volgend seizoen mag een club zonder beperkingen 3 nieuwe spelers registreren na de groepsfase, zelfs al speelden ze voor de winterstop al voor een ander team in dezelfde Europese competitie. Dat was tot nu toe slechts mogelijk voor één speler.