Stad Brussel verbreekt erfpacht met Ghelamco: geen Eurostadion

Burgemeester Philippe Close opende gisteren het agendapunt met een uiteenzetting van ruim 20 minuten over het hele (mislukte) stadionverhaal, waarbij Brussel gaststad zou zijn van het EK in 2020. Zijn conclusie was duidelijk: het Eurostadion-project is dood. "De voortzetting van het project is onmogelijk geworden voor Ghelamco", zei Close.

Er is niet voldaan aan de voorwaarden van het contract zoals daar zijn: de bouw van een stadion voor Euro 2020, de grootte van het stadion en het huisvesten van een eersteklasseclub als Anderlecht. Door de vertragingen in de stadionsoap trok de Europese voetbalbond de Belgische EK-kandidatuur in. De Vlaamse regering gaf ook geen vergunning.

Voor een stadion van meer dan 50.000 m² zou het GRUP van de Vlaamse regering gewijzigd moeten worden en "dat lijkt vandaag de dag zeer hypothetisch", klonk het bij Close.

Een ander, kleiner voetbalstadion bouwen, zou dan weer strijdig zijn met de Europese regels inzake staatssteun en openbare aanbestedingen.

Het college van de Stad Brussel zal nu elke noodzakelijke maatregel nemen om het stadionproject op de terreinen van Parking C niet langer voort te zetten en de erfpachtovereenkomst van 99 jaar met Ghelamco te verbreken. Die had de bouwpromotor in 2016 voor één symbolische euro verkregen.