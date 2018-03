Brazilië treft Duitsland voor het eerst sinds 1-7: "Wonde nog niet geheeld"

De Braziliaanse bondscoach Tite noemt de match van morgen sportief en emotioneel heel belangrijk. "Dit heeft psychologisch gezien een zeer grote betekenis, laten we elkaar niets wijsmaken. Die 7-1 op het WK is een spook", zegt de 56-jarige in het Duitse voetbalblad Kicker.

"Wie een zware nederlaag slikt, vergeet dat niet. De wonde is nog niet geheeld. Deze interland in Berlijn maakt deel uit van het genezingsproces."

Tite verwacht andermaal een lastige match: "Ik hecht veel belang aan een goeie prestatie, maar natuurlijk wil ik ook een goed resultaat."

Niet alle spelers denken er hetzelfde over. Zo ook Miranda, die er in 2014 wel niet bij was: "Dat is voor ons verleden tijd. We kijken naar het heden en de toekomst."