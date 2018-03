Koeman opent met verlies tegen Engeland, Argentinië klopt Italië

In juni oefenen de Rode Duivels tegen Egypte en Portugal. Die twee speelden tegen elkaar in Zürich. Liverpool-mirakel Mohamed Salah, weer hij, leek de Afrikanen een mooie zege te bezorgen tegen de Europese kampioen. Maar in de extra tijd sloeg de onvermijdelijke Ronaldo toe: in de 92e en 95e minuut zorgde de spits van Real voor een totale ommekeer.

Met zijn 80e en 81e goal voor zijn land komt de vijfvoudige Gouden Bal nu op het podium van de internationale topschutters terecht. De Japanner Kunishige Kamamoto maakte er in de jaren 60 tot 80 80 voor zijn land. De 33-jarige Portugees, die zijn 900e profduel speelde, zit op 3 goals van de Hongaar Ferenc Puskas. De Iraniër Ali Daei is met 109 goals in 149 interlands wel nog een eind verwijderd. Hij maakte die tussen 1993 en 2006.