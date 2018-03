VIDEO: Wereldgoal Cavani, Brazilië vloert Rusland, Tunesië klopt Iran

Mali en Japan bekampten elkaar in Luik. Club Brugge-spits Diaby opende de score kort voor de rust: hij zette een penalty om. Nakajima maakte in de extra tijd pas gelijk. Bij Japan speelden Kubo (AA Gent) en Morioka (Anderlecht) in de basis, na respectievelijk 70 en 65 minuten werden ze gewisseld.

In een WK-groep met Polen, Colombia en Senegal is Japan een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels in de 1/8e finales.

Bij Mali stond er nog "Belgisch" volk op het veld: Djenepo (Standard) 1 uur en Dante (Anderlecht) 30 minuten.