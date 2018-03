Argentijnse bondscoach voor WK: "Messi is onze talisman"

Messi nam na de verloren finale van de Copa America in 2016 tegen Chili gefrustreerd afscheid van de nationale ploeg, maar kwam niet veel later op zijn beslissing terug. Na het verliezen van 1 WK-finale en 2 finales in de Copa America, had Messi het gevoel gekregen dat een titel behalen met zijn land nooit zou lukken. Ook nu krijgt Argentinië, als vice-wereldkampioen, de favorietenrol toebedeeld.

"Iedereen geeft ons grote kansen op de titel. Al onze rivalen vrezen ons, en mijn doel is om die vrees te doen groeien. De oefenwedstrijden tegen Italië en Spanje kunnen daartoe bijdragen. Die matchen worden een waarschuwing naar onze opponenten in Rusland.", klonk Sampaoli strijdvaardig.