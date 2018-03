Eindrapport Euro 2020: "Roteer per campagne met Rode Duivels"

Het was de KBVB die het initiatief nam voor het Eurostadion. "In juni 2012 was er al een visienota "Groeien en winnen", waarin duidelijk de ambitie werd uitgesproken om tegen 2020 5 nieuwe stadions te bouwen.

En wanneer toenmalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker in juni 2014 het Bid Book presenteert, kan je er duidelijk lezen dat 'The Belgian national football team will also play its home matches in the Eurostadium'. Dus er was een zeer duidelijk engagement van de KBVB."

Maar na het vertrek van Steven Martens uit het glazen huis bekoelt het enthousiasme voor het Eurostadion. Voor KBVB-preses Gerard Linard is het dossier geen prioriteit en ondervoorzitter Bart Verhaeghe, tevens voorzitter van Club Brugge, vertelt in De zevende dag dat "de Rode Duivels niet in het Eurostadion gaan spelen".

Voeg daarbij nog dat Anderlecht zich op een gegeven moment terugtrekt, dat Philippe Muyters zich als Vlaams minister van Sport twijfelachtig uitlaat over het project en dat ook de premier zich openlijk distantieert van de gang van zaken, en je weet dat de algemene perceptie zich tegen het stadion keert. Er waren veel verborgen agenda's die het project gehypothekeerd hebben. Gevolg: de UEFA gunde België het Euro 2020 niet meer. Het stadion kreeg ook geen vergunning.