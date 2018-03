Guardiola komt naar ons land voor Kevin De Bruyne-Cup

De KDB-Cup is een internationaal jeugdtoernooi voor U15-ploegen. "We zijn natuurlijk meer dan verheugd dat een icoon als Pep Guardiola zoveel interesse toont in ons toernooi", klinkt het bij de organisatie.

"De deelnemers krijgen met zijn aanwezigheid een stevige duw in de rug. Ze zullen ongetwijfeld geen extra motivatie meer nodig hebben."

Guardiola komt in Drongen onder meer naar de -15-jarigen van Manchester City kijken. Vorig jaar won zijn ex-club Barcelona de KDB Cup.