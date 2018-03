Sneijder: "Een afscheid zoals Robben had ik ook verdiend"

Voor Sneijder zou het ook symbolisch geweest zijn om tijdens het oefenduel met Portugal (26 maart) afscheid te nemen. "Ik heb tegen Portugal gedebuteerd", zegt Sneijder. "Maar die match op 26 maart is een uitwedstrijd en dus niet voor eigen publiek."

"Ik heb onder Ronald Koeman bij Ajax gedebuteerd, hoe mooi zou het dan zijn om onder Koeman bij het Nederlands elftal te eindigen tegen Portugal? Maar het is wat het is, ik ga er ook niet moeilijk over doen."

Sneijder toont ook begrip voor Koeman. "Een nieuwe bondscoach wil zijn nieuwe groep bij elkaar hebben. Die wil niet een wedstrijd die in het teken staat van mij."