Tom Van Den Abbeele is de nieuwe sportief directeur van STVV

Van Den Abbeele werd gisteren voorgesteld door de Japanse CEO Takayuki Tateishi en voorzitter David Meekers als "General Manager of Sports".

“Deze opportuniteit deed zich voor op een ideaal moment in mijn carrière", stelt Van Den Abbeele. "Ik kwam via een tussenpersoon in contact met Tateishi. Onze gesprekken kenden een positief verloop. Ik verkoos deze functie boven een functie bij PSV Eindhoven."

“We spraken lang met Tom en uit deze gesprekken kwam hij naar voren als een open en sterke persoonlijkheid”, vertelt Tateishi. “Zijn ervaring bij verschillende clubs kan hij meenemen naar STVV, waar hij de brug wordt tussen het eerste team, de jeugdopleiding en de scoutingcel”.