Midden november was Japan al eens op bezoek in België. Toen verloor het in het Jan Breydel-stadion met 1-0 van de Rode Duivels na een late treffer van Romelu Lukaku.

Japan eindigde als eerste in zijn poule en plaatste zich zo voor het WK in Rusland. Het land mag zich opmaken voor zijn 6e WK-deelname en is sinds 1998 al onafgebroken van de partij. In 2002 en 2010 boekte Japan met een plek in de tweede ronde zijn beste prestatie.