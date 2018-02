UEFA zet François De Keersmaecker in de bloemetjes

Ex-bondsvoorzitter De Keersmaecker werd gehuldigd tijdens het UEFA-congres. Ex-bondsvoorzitter De Keersmaecker werd gehuldigd tijdens het UEFA-congres.

François De Keersmaecker heeft een diamanten Orde van Verdienste in ontvangst mogen nemen op het Congres van de Europese Voetbalbond (UEFA) in Bratislava. ''Hij wijdde zijn leven aan de ontwikkeling van het voetbal in België'', staat er op de site te lezen.