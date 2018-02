Patrick De Wilde staat bondscoach Leekens terzijde in Hongarije

Patrick De Wilde was als speler vooral actief in 2e en 3e klasse. Na zijn spelerscarrière ging hij aan de slag als jeugdcoördinator bij de lagere reeksen. Na verschillende kleinere clubs in België trok De Wilde naar het buitenland en ging aan de slag als trainer in onder meer Oekraïne, Oostenrijk, China en Tunesië. In 2015 keerde de Oost-Vlaming terug naar België als technisch coördinator bij OH Leuven. Voor de start van de play-offs volgde hij vorig seizoen Karim Belhocine op als hoofdcoach bij KV Kortrijk. Begin vorig jaar was De Wilde nog in dienst als assistent-bondscoach en hoofdcoach van de U-23 in Algerije.