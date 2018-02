De eerste spelers in Europa met het jaar 2000 op hun paspoort

De eerste speler in de Premier League geboren na 1 januari 2000 kwam net als Torres in actie in de finale van het WK U17 in India. Angel Gomes was invaller bij Engeland. Invaller was Gomes ook toen hij in mei vorig jaar in actie kwam voor Manchester United tegen Crystal Palace. Gomes is een aanvallende middenvelder met snelheid, dribbelvaardigheid en een prima trap. Dit seizoen kreeg de speler, die nog niet was geboren toen United de "treble" won in 1999, enkel 2 minuten speeltijd in de FA Cup.