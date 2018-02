Nzolo wil voorzitter van Gabonese voetbalbond worden

Deze kandidaat is heel belangrijk voor mij. De ervaring die ik in Europa en vooral in België opgedaan heb wil ik doorgeven

"Deze kandidatuur is heel belangrijk voor mij. De ervaring die ik in Europa en vooral in België opgedaan heb wil ik doorgeven", zegt Nzolo.

Nzolo is geboren in Gabon, maar was tussen 1996 en 2015 in België als scheidsrechter actief. Drie jaar geleden geraakte hij niet meer door zijn fysieke testen en hing hij zijn fluitje aan de haak.

De zittende voorzitter, Pierre Alain Mounguengui, is net als Nzolo een oud-scheidsrechter. Of hij opnieuw kandidaat is, moet nog blijken.

Nzolo: "De verkiezing is in principe in maart. Deze week zullen alle kandidaten zich bekendmaken. Ik verwacht minstens 5 of 6 kandidaten. Op basis daarvan zal ook de huidige voorzitter beslissen."