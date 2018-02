Morten Olsen houdt zijn trainersloopbaan voor bekeken

Morten Olsen maakte in België naam als voetballer. De Deen speelde achtereenvolgens in de centrale verdediging van Cercle Brugge (1972-1976), RWDM (1976-1980) en Anderlecht (1980-1986).

Daarna bouwde hij een mooie trainerscarrière uit, met onder meer passages bij Keulen en Ajax. Van 2000 tot 2015 was Olsen, die na zijn spelersloopbaan altijd in ons land blijven wonen is, bondscoach van Denemarken.

"Ik ben 68 jaar en zal nooit meer trainer zijn", verklaart Olsen. "Na meer dan 40 jaar in de voetbalwereld is het tijd voor andere dingen."

"Ik heb vele jaren 24 uur per dag en 7 dagen per week voor deze job geleefd, maar dat is nu voorbij. Ik ben met pensioen."