Cayman: "Ik denk dat dit een erkenning is voor mijn jaren werk"

"Het is een leuke verrassing, het is heel leuk om te winnen. Ik heb er wel aan gedacht en dan hoop je natuurlijk wel om te winnen. Veel stress had ik niet, enkel net voor de uitreiking, maar dat viel best goed mee."

De overwinning komt natuurlijk niet uit het niets. "Ik denk dat dit een erkenning is voor mijn jaren werk. Het EK kan ook een beetje geholpen hebben en in Montpellier gaat ook alles goed."

"In feite moet je het gewoon tonen op het veld en dan heeft zo'n schoen weinig waarde. Je moet zien dat je het met de echte voetbalschoenen op het veld kunt doen."

"Op mijn smartphone moet ik al ver naar beneden scrollen, ik heb al veel berichtjes ontvangen, maar dat is wel leuk", besluit Cayman.