Kompany: "Wil iets doen voor Brusselse jeugd, maar kan het niet alleen"

"Ik heb de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in het project. Niet alleen in tijd, maar ook in financiële middelen. De beste manier om vandaag resultaten te halen in Brussel, en voor de jeugd in het algemeen, is om er een collectieve beweging van te maken."

"Onze impact is groot, maar ook beperkt", beseft Kompany. "Er is meer vraag dan wij kunnen aanbieden. Ik vind dat het accent nog meer gelegd mag worden op de sociale cohesie. Brussel is een complexe stad met 19 gemeenten."

"Het is voor de stad belangrijk om echt samen te spannen. Grote projecten en programma's die het voor jongeren gemakkelijker maken om activiteiten te beoefenen moeten gestimuleerd worden. Het is belangrijk om niet alleen in de eigen wijk te blijven, maar mensen te ontmoeten van een verschillende oorsprong met verschillende achtergronden."

"Op dit moment is er sprake van een wijkenpolitiek in Brussel. Er wordt heel veel gedaan binnen de wijk zelf. Dat is volgens mij niet de beste oplossing. Volgens mij moeten jongens uit verschillende milieus worden samengebracht. Enkel op die manier kan je volgens mij rust creëren binnen de verschillende gemeenschappen als het eens fout loopt."