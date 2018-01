Davinia Vanmechelen wordt ploegmate van Meunier bij PSG

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Vanmechelen al een mooi parcours afgelegd. Op haar 14e trok ze naar Standard, waar ze in 2016 en 2017 de titel pakte. In de zomer speelde ze met België het EK in Nederland en verhuisde ze naar Racing Genk, maar daar pakt ze na 6 maanden haar boeltje.

Tegen PSG, de nummer 2 in de Franse eerste klasse, kon ze geen neen zeggen. "Ik voel me zeer vereerd dat ik de kans krijg om me bij deze topclub verder te ontwikkelen. Dit is een droom die uitkomt", vertelde Vanmechelen.

In Parijs zal ze zeker Thomas Meunier tegen het lijf lopen. De Rode Duivel is bezig aan zijn 2e seizoen op de rechterflank bij de Franse competitieleider.