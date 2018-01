Minister Schauvliege weigert vergunning voor bouw Eurostadion

Het dossier van het Eurostadion sleept al jaren aan met talloze beroeps- en vergunningsprocedures over en weer. Ghelamco wou het stadion graag bouwen om er in 2020 de openingsmatch te spelen voor het EK in 13 Europese landen. Het geduld van de UEFA was evenwel op en België werd in december geweerd als gastland.

De Europese bond wilde niet meer wachten op de beslissing over de omgevingsvergunning van vandaag. Ghelamco hoopte evenwel dat het project los van het EK-verhaal kon blijven bestaan. Maar begin deze maand al volgde een stevig negatief advies van de Vlaamse administratie.

Ghelamco zou in gebreke blijven over de wettelijk toegestane oppervlakte voor voetbalgerelateerde activiteiten, ook de mobiliteit was een pijnpunt.

Zoals verwacht volgt de minister het advies en besluit Schauvliege in een persbericht dat "uit alle adviezen bleek dat de hinder en de risico's voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt."

"De aanvraag is bovendien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en is niet verenigbaar met een goede mobiliteit."