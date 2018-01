Extra Time zoekt oplossing voor vrije trap onder de muur: "Een soort mexican wave"

Dries Mertens maakte dit weekend zijn 12e en 13e goal bij Napoli en zorgde voor 6 assists. Filip Joos is onder de indruk. "Als we kijken naar wie dit seizoen, en eigenlijk ook vorig seizoen, de beste Belgische spits is, dan is dat Dries Mertens."

"Lukaku presteert niet slecht, maar Mertens doet het nog beter. Alleen is dat in die heel specifieke context van Napoli. Het is echt een fenomeen daar. Mocht hij daar kampioen worden...Bij een club uit het zuiden is een titel evenveel waard als 10 titels bij een clubs uit het noorden."

Degryse pikt in. "In 2017 zat hij aan 30 doelpunten en 22 assists." Is hij te vergelijken met Degryse? "Ik kon dit niet."