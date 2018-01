Courtois looft Preud'homme: "Zou graag een keer door jou getraind worden"

Courtois (25) is al jaren vaste waarde in het doel bij de Belgen, Preud'homme (59) was dat vroeger en is ondertussen een gewaardeerde coach.

Courtois: "Mijn vader kent je beter dan ik, want ik ben nog jong. Mijn vader is een Luikenaar en was een grote fan van de Rouches. Hij heeft je altijd zien spelen, je was zijn idool."

"Je was een grote doelman. Ik bewonderde je reflexen, je winnaarsmentaliteit, je karakter en je drang om steeds te willen verbeteren."

"Ik weet dat je op een Wereldbeker verkozen bent tot beste doelman (in 1994 in de VS, red). Dat is iets bijzonders. Ik hoop dat dit jaar ook te zijn in Rusland. Ik denk dat dat de droom is van elke doelman."