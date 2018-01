Fans kiezen De Bruyne en Hazard in UEFA Team van het Jaar

Het Team van het Jaar werd in 2001 in het leven geroepen, maar nog nooit stond er een Belg in de ploeg. Dit jaar waren er met Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Thomas Meunier 4 Belgen genomineerd.

De 4 Rode Duivels stonden sinds eind november op een shortlist met daarop 50 genomineerden. De selectie werd samengesteld door een UEFA-panel bestaande uit journalisten en experten. Zij baseerden zich voor hun keuze op de prestaties geleverd in club- of nationaal verband tijdens UEFA-competities in 2017.

Vervolgens waren het de voetballiefhebbers die via de website van de UEFA hun favoriete elf konden samenstellen. In totaal brachten 8,7 miljoen fans hun stem uit. Van de 4 Belgen hebben De Bruyne en Hazard het elftal gehaald, Mertens en Meunier niet.