Colombiaan Reinaldo Rueda wordt bondscoach van Chili

Reinaldo Rueda is de opvolger van Juan Antonio Pizzi bij Chili. Die laatste stapte in oktober op, nadat hij met Chili naast de kwalificatie voor het WK in Rusland gegrepen had. Rueda was al eerder aanwezig op het WK 2010 met Honduras en op het WK 2014 met Ecuador.