Eurostadion: Vlaamse administratie geeft negatief advies over de hele lijn

"We betreuren wel dat er tijdens deze procedure sommige adviezen zijn gelekt, zonder duiding of context. We betreuren ook dat sommige beleidsmakers een negatief standpunt innamen terwijl de procedure nog liep. Ten slotte betreuren we dat we tijdens de hoorzitting niet over alle gegevens beschikten."

"Zo liet de gemeente Grimbergen na om tijdig een kopie over te maken van de uitgebrachte bezwaarschriften. Het is een spijtige vaststelling dat bepaalde overheden en instanties actief gaan tegenwerken, terwijl de procedure net in alle onafhankelijkheid en correctheid doorlopen moet worden."

"Ghelamco hoopt op een verder onafhankelijk vervolgverhaal en kijkt uit naar de beslissing van de Vlaamse Overheid."