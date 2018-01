IJslandse voetbalbond stelt bonussen gelijk voor mannen en vrouwen

In de Scandinavische landen is de gelijkheid tussen mannen een vrouwen een belangrijk item. De speelsters van Noorwegen verdienen ondertussen evenveel als hun mannelijke collega's. Hun budget van 3,1 miljoen Noorse kroon werd daarvoor bijna verdubbeld tot zes miljoen kroon. De mannen leveren dan weer een deel van hun budget in.

Ook de Deense speelsters wilden gelijke premies, maar de Deense voetbalbond was niet voor dat idee te vinden. De Deense vrouwen werden afgelopen zomer vice-Europees kampioen en wilden die prestatie graag te gelde maken. Er werden uiteindelijk twee overeenkomsten gesloten. In de ene staat onder andere dat de Deense bond per jaar ongeveer 270.000 euro meer in het vrouwenteam zal investeren. In het andere contract werd vastgelegd dat de premies met 60 procent verhoogd zullen worden.