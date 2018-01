Mo Salah is verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar

Salah ruilde afgelopen zomer AS Roma voor Liverpool. Salah ruilde afgelopen zomer AS Roma voor Liverpool.

De Egyptenaar Mo Salah is opnieuw in de prijzen gevallen. Na de titel van Arabisch Speler van het Jaar is hij ook verkozen tot de beste Afrikaanse voetballer. De goalgetter van Liverpool klopte zijn Senegalese ploegmaat Sadio Mané en de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund).