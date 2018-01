Van Geneugden (bondscoach Malawi): "Internationals slapen normaal op mat op de grond"

Van Geneugden heeft tussen al die armoede ook al wat beloftevolle voetballers gespot in Malawi. "Er loopt heel wat voetbaltalent rond in Malawi. Enkele jongens spelen in het buitenland, in Zuid-Afrika."

"In Malawi zelf spelen veel jonge talenten op velden waar we in België onze voetbalschoenen niets eens voor zouden aantrekken. Die jonge talenten spelen dan vaak ook zonder voetbalschoenen."

"En als we hen dan uitnodigen om op trainingskamp te gaan met de nationale ploeg, zien we hen op korte tijd veel vooruitgang maken. Ik denk dat er in de leeftijdsgroep tussen de 16 en 19 jaar veel Malawische Spelers zijn die hun voet kunnen zetten naast die van Belgische spelers."