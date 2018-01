"In België zeggen we altijd dat iets niet kan. Nu bewijzen we dat het wel kan"

Er zijn al verkennende gesprekken geweest met andere bonden en er zijn veel mogelijkheden. Hoe meer we sporten, hoe groter we worden als sportland.

"En waarom zouden we niet nog meer sporten kunnen ontvangen in ons centrum in Tubeke? Ik denk dat we op dat vlak nog veel ruimer moeten kijken. Zoals ook het voetbal evolueert naar een mondiale sport, moeten wij in België evolueren naar een sportwereld die van elkaar kan leren en in bepaalde aspecten elkaar ook helpt."

Hoet zit de samenwerking in elkaar? "We delen in de eerste plaats de site met de wielerbond. Daarmee begint het. Als we morgen bijvoorbeeld nood hebben aan medische ondersteuning, waarom zou die dan niet samen verzorgd kunnen worden?"

"In Tubeke hebben we alles wat we nodig hebben. Er is zelfs ruimte om nog meer velden aan te leggen en ook voor andere sporten dingen neer te poten, zoals een BMX-circuit of hockeyvelden."