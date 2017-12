FIFA heeft klokkenluider Rodsjenkov proberen te contacteren

Rodsjenkov had ook "informatie over Russische voetballers die beschermd werden door het staatsdopingsysteem", aldus zijn advocaat Jim Walden. In een interview met Associated Press verweet Walden daarom de FIFA om geen contact met zijn cliënt te hebben opgenomen.

Het Franse persagentschap AFP verzocht de FIFA om een reactie op dat interview. De wereldbond stelt dat hij in november langs het WADA om Rodsjenkov heeft willen bereiken. Het antwoord was evenwel dat hij niet beschikbaar was.

Sindsdien wacht de FIFA af tot de stalen door het WADA hertest zijn, midden januari zou die procedure moeten starten. "De FIFA zal dokter Rodsjenkov langs een afgesproken kanaal en op gepaste tijd contacteren", verzekert de instantie.

De FIFA heeft begin december wel al officieel gereageerd op de dopinggeruchten met de verwijzing naar zijn dopingtests. Zo waren er geen positieve gevallen op het WK 2014 in Brazilië.