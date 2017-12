Ronaldo doet er nog een trofee bij, Real domineert gala

Ronaldo viel weer in de prijzen. Ronaldo viel weer in de prijzen.

Cristiano Ronaldo kan een extra trofee in zijn prijzenkast plaatsen. Op de 8e editie van de Globe Soccer Awards in Dubai is de Real Madrid-ster uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Zinédine Zidane, coach van Real, werd verkozen tot Coach van het Jaar.