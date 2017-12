Ex-Wereldvoetballer wordt president: Liberia kiest voor George Weah

Weah speelde in de jaren 90 de pannen van het dak in Europa en werd zeer populair bij zijn eigen volk.

In 2005 stelde hij zich een eerste keer kandidaat voor het presidentschap. Hij nam het op tegen Ellen Johnson Sirleaf, die gestudeerd had aan Harvard. Weah was geen partij voor haar en verloor.

In 2011 stelde hij zich kandidaat voor het vicepresidentschap, maar hij verloor opnieuw. Pas in 2014 was er een eerste politiek succes. Hij werd verkozen tot senator in Liberia.