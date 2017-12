Klasnic (37) gelooft in comeback na derde niertransplantatie

In januari 2007 werd Klasnic het slachtoffer van nierfalen. Hij kreeg een nieuwe nier van zijn moeder, maar die werd door zijn lichaam afgestoten. Twee maanden later werd een nier van zijn vader ingeplant. In oktober 2016 werd ook dat orgaan vervangen, voorlopig met succes.

"Het is alsof je een nieuwe motor krijgt", zegt de Kroaat daarover. Mocht het voor hem niet meer lukken als speler, hoopt hij toch in het voetbal aan de slag te kunnen blijven. "Coach zijn is niets voor mij, maar de positie van manager ligt mij wel."