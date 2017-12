Mourinho doet beklag: "Ene ploeg (City) kan dag langer rusten dan andere"

In de Premier League ligt leider Manchester City al een straat voor op zijn concurrenten. Eerste achtervolger Manchester United volgt op 13 punten, Chelsea (3e) op 16 punten.

United kijkt morgen revelatie Burnley in de ogen, terwijl Manchester City pas een dag later het veld op moet, tegen Newcastle. "In de kerstperiode is het een probleem dat niet alle ploegen op dezelfde dag spelen", reageert Mourinho bij Sky Sports.

"Ploegen (zoals City) die pas woensdag spelen, kunnen een dag langer rusten. Zo'n extra rustdag betekent heel veel in de kerstperiode."

Mourinho vreest ook voor blessures op Boxing Day. "De drukke eindejaarsperiode werkt "decemberblessures" in de hand. Je zal zien dat spelers na 15 à 20 minuten het veld zullen moeten verlaten."