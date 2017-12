Moetko blijft voorzitter WK voetbal, maar zet tijdelijk stap opzij bij Russische voetbalbond

Moetko zal 6 maanden lang geen voorzitter zijn van de voetbalbond. Moetko zal 6 maanden lang geen voorzitter zijn van de voetbalbond.

De omstreden Rus Vitali Moetko zal dan toch aan het hoofd blijven van de WK-organisatie in Rusland. Dat meldt het lokale nieuwsagentschap TASS. Moetko is volgens het rapport-McLaren een van de verantwoordelijken voor het grootschalige dopingschandaal tijdens de Winterspelen in Sotsji.