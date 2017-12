"Het transfersysteem van de FIFA verdient een rode kaart"

Niels Verborgh met de trofee voor de Vlaamse Scriptieprijs. Niels Verborgh met de trofee voor de Vlaamse Scriptieprijs.

Niels Verborgh, een jonge master in de rechten, heeft het voorbije jaar de beste scriptie geschreven. De VUB-student schreef een werk over de economische ongelijkheid in het voetbal waarbij hij vooral in kaart brengt hoe het huidige transfersysteem strijdig is met de Europese wetgeving.