Zeker zeven adviezen voor "Eurostadion" ongunstig

Verrijst op parking C ooit een nieuw stadion?

Zeker 7 van de 15 adviezen voor een nieuw nationaal stadion op Parking C in Brussel zijn negatief. Dat blijkt uit navraag door VRTNWS. De kans dat een nieuw stadion er komt is daarmee zeker niet groter geworden.