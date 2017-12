IFAB na een moeilijke start van de videoref: "Het moet beter"

De Video Assistant Referee (VAR) is sinds dit seizoen een veelbesproken onderwerp in de voetbalwereld. Het systeem loopt echter niet altijd op rolletjes. Lukas Brud, de secretaris van IFAB, weet alvast wat het probleem is: "Men weet nog niet goed genoeg wanneer de videoscheidsrechter precies mag ingrijpen."

"In Duitsland, een van de landen waar het systeem wordt gebruikt, zijn er veel polemieken", weet Brud. "Maar de mening die overheerst is toch dat het systeem niet moet verdwijnen maar wel moet worden verbeterd."

Een ander vaak voorkomend probleem volgens Brud is dat de toeschouwers in het stadion sommige beslissingen niet begrijpen. "Daarom hebben we een kleine aanpassing gedaan waardoor de beelden van de betwistbare fases uitgezonden kunnen worden op de grote schermen in het stadion."

Volgens IFAB zal de testfase van het systeem ondanks de vele kritiek toch worden voorgezet.