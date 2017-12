Boussoufa scoort. Of toch niet? 2-0 na enkele minuten afgekeurd

Mbark Boussoufa strafte meteen na de rust geklungel in de Real-defensie af, maar de ex-speler van onder meer Anderlecht en AA Gent stond net buitenspel op de pass van zijn ploegmaat.

Het doelpunt werd gevalideerd en het spel ging gewoon verder, maar de videoref greep toch in. De wedstrijdregisseur had dat blijkbaar niet meteen meegekregen, waardoor pas na ruim 3 minuten duidelijk werd dat de 2-0 was afgekeurd.

"Het is een correcte beslissing", zegt commentator Filip Joos. "Maar als de regie de scheidsrechter niet in beeld neemt en als er meteen weer gevoetbald wordt, dan is de VAR toch een heel raar gedoe."