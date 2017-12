Gremio-Pachuca: zonder de nieuwe Iniesta, met de Mexicaanse Dany Verlinden

"Het kan een toffe wedstrijd worden", vertelt Bert Sterckx over Gremio-Pachuca. "Gremio is een van de betere voetballende ploegen in Brazilië. Ze zijn net 4e geworden in de Braziliaanse competitie en hebben eind november de Copa Libertadores gewonnen."

"Ze zitten dus in de goeie flow. Het seizoen is er ook gedaan en ze hebben zich kunnen focussen op dit toernooi. Ze hebben dit seizoen wel al meer dan 70 matchen gespeeld."

"Wat wel jammer is: Arthur, een 21-jarige Braziliaan, is er niet bij door een blessure en hij is de smaakmaker van Gremio. Hij is na Gabriel Jesus (die City heeft weggeplukt bij Palmeiras) "the next big thing" in Brazilië. Onder meer Barcelona jaagt op hem. Hij wordt al de nieuwe Iniesta genoemd."