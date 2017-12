BBC-journalist: "Zonde dat België niet snel genoeg nieuw stadion kan krijgen"

"In het voetbal spreken we wel vaker over gouden generaties en het lijkt er wel op dat dit er één is. België heeft een grote kans om in Rusland te winnen volgend jaar en ook in 2020."

"Sommige spelers van België behoren tot de besten van de Premier League. Kevin De Bruyne is in bloedvorm dit seizoen. Kompany heeft zich een tijdje fit gehouden, dat is altijd een bonus. Lukaku startte goed bij Manchester United en Tottenham mist Alderweireld hard. Dat toont aan hoeveel invloed Alderweireld heeft achteraan bij Tottenham."

"En nu som ik nog maar een paar spelers op, dat is in vele opzichten schrikwekkend. Het voornaamste is dat we jullie spelers kennen in Engeland, want we zien ze elke week op onze velden", concludeert Brotherton.