"Ze zouden beter zwijgen en beschaamd het hoofd afwenden"

Vandenbempt: "Ik had ze graag een zakdoek aangereikt, zoals voorzitter Linard en CEO De Brabander daar donderdagavond zaten op hun persconferentie. Ze zeggen dat ze er werkelijk alles aan gedaan hebben om dit dossier te steunen en dat het erg is voor de supporters. Wel, dat is niet de waarheid."

"De laatste maanden wel. Maar in casu KBVB-vicevoorzitter Bart Verhaeghe heeft altijd duidelijk stelling genomen tégen het Eurostadion. Hij vond niet dat Brussel zo'n stadion nodig had en dat de nationale ploeg in België moest rondreizen. Daarmee kantte Verhaeghe zich als vicevoorzitter de facto tegen de kandidatuur van België als organisator voor het EK 2020."

"Toen de vorige voorzitter François De Keersmaecker in het voorjaar dan toch een keer zijn nek uitstak en zei: "De KBVB wil een nieuw stadion voor de Rode Duivels, wij steunen dit dossier", is hem dat op een paar boze telefoons van Bart Verhaeghe komen te staan én is hij na een coup weggestemd door de Pro League."

"De nieuwe voorzitter Gérard Linard heeft bij zijn aanstelling in een onbewaakt moment gezegd dat de Rode Duivels eventueel in Rijsel kunnen gaan spelen. Een paar maanden later heeft hij nog gezegd dat het Eurostadion hem niet echt interesseerde."

"De laatste paar weken spreekt Linard anders. Dat is waar, maar dat is 2/3 jaar te laat. Ik laat me vertellen dat de UEFA zich afvroeg of de KBVB als katalysator van zo'n groot project het EK eigenlijk wel naar Brussel wilde halen."