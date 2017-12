Ghelamco: "We zijn mensen van ons woord: de voetbaltempel komt er"

Ghelamco-topman Philip Neyt stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. "In november kwam de UEFA nog naar Brussel voor een grondige audit. Na afloop waren ze zeer enthousiast en geloofden ze dat het haalbaar was."

"Maar de spookbuurtweg is nu nog altijd niet afgeschaft. De UEFA heeft ook zijn verplichtingen en zocht naar vervanging. Ze wilden de openingsmatch in het modernste stadion spelen, maar kiezen nu voor het ouderwetse stadion in Rome. Dat zal niet met volle goesting zijn, maar ze kunnen geen risico's nemen."

"Voor ons is het project niet dood. Integendeel, ik hoop dat iedereen nu wakker wordt. We hebben zelfs aanbiedingen gekregen om het stadion in het buitenland te zijn. Velen zijn jaloers op de uitwerking van de architectuur van het Eurostadion. We moeten samenzitten en er vol voor gaan."