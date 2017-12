Kijk naar de persconferentie van de Belgische voetbalbond

"We moeten dit aanvaarden, ook al heeft dit veel negatieve gevolgen", zuchtte bondsvoorzitter Gérard Linard. "Dit brengt imagoschade mee voor ons land, voor de KBVB en voor Brussel als Europese hoofdstad."

"De KBVB is niet verantwoordelijk voor deze situatie, maar we hebben veel krediet verloren bij UEFA en FIFA. We missen de kans om 4 matchen van hoog niveau te ontvangen, waarvan 2 van de Rode Duivels."

"Ook op economisch vlak is dit een gemiste kans. Het is een vreemde situatie: onze nationale ploeg is nog nooit zo goed geweest, maar we kunnen het EK niet ontvangen."

"Ondanks het antwoord van de UEFA hopen we dat de beleidsmakers beseffen dat het belangrijk is om een modern, veilig en comfortabel stadion voor 45.000 fans te hebben. Een nieuwe stap in het dossier zou mooi zijn om deze desillusie weg te werken."