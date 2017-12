"Enorme gemiste kans voor Belgische voetbalfan omdat belangrijke mensen elkaar niet vinden"

Dat heeft uiteraard met het nog te bouwen stadion te maken. Eigenlijk was in september de deadline al min of meer verstreken. Toen hebben ze gezegd, dat ze nog wel wat respijt zouden geven.

We kennen het aanslepende proces van het stadiondossier. De mensen van de technische administratie van UEFA zijn een paar keer op bezoek geweest. Ik was er zelf niet bij, dus ik vertel maar wat men mij heeft verteld.

Zij waren onder de indruk van de plannen en waren zeer optimistisch gestemd. Alleen: het staat op papier, maar je moet het natuurlijk wel nog in de praktijk kunnen brengen. Je moet het stadion kunnen bouwen.

Ik heb gisteren nog met een paar mensen gebeld en de algemene verwachting was toch dat UEFA misschien vandaag zou zeggen: "Kijk, we wachten nu al zo lang. Die paar weken, 4, 5 of 6, tot eind januari, tot de Vlaamse overheid een finale beslissing zal nemen en de omgevingsvergunning zal toekennen of niet en we weten of Ghelamco kan beginnen te bouwen, daar steekt het nu niet op."

Ghelamco had hen verzekerd dat als ze op 1 februari konden beginnen te bouwen, dat het stadion dan klaar is in augustus/september 2019, met eventueel nog een paar maanden buffer tussen. Dat is ruim op tijd.