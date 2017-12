Brussel mag geen matchen organiseren voor het EK 2020

"De vier matchen die in Brussel gepland stonden, zijn verplaatst naar Wembley. Zo gaan er nu zeven wedstrijden door in Londen, aangezien daar ook al de halve finales en de finale gepland waren. De openingswedstrijd van het EK vindt plaats in Rome."

België had nog enkele weken uitstel gevraagd, omdat het pas zekerheid heeft over een omgevingsvergunning eind januari. "Het risico was te groot om te wachten", zei Ceferin. "We hebben lang gediscussieerd, maar tot vandaag weten we niet of Brussel het stadion kan bouwen."

"Ze kunnen ons nog altijd niet de nodige documenten voorleggen. Ze hadden tijd tot vandaag, maar we kregen een brief dat ze uitstel vroegen tot 31 januari. Brussel heeft een probleem om het stadion op tijd af te krijgen, maar wij hebben een nog groter probleem als het er uiteindelijk niet komt."