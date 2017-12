Straks beslist UEFA over Brussel als gaststad: "Vragen nog paar weken uitstel"

"Laat ons duidelijk zijn: als er in januari geen omgevingsvergunning komt, is het over en out. Dan kan de UEFA niet anders dan een andere gaststad te zoeken. Het zou natuurlijk compleet absurd zijn als er in januari toch een vergunning komt, maar dat het dan net een paar weken te laat is voor het EK."

"Ik denk dat de UEFA er ook zo over denkt. Er is bovendien op 10 november een audit geweest bij Ghelamco om te kijken of het stadion in 18 maanden gebouwd zou kunnen worden. Die audit was positief. Daarom zou het me niet verbazen dat er straks een compromis uit de bus komt en de UEFA al een vervanger aanwijst voor het geval dat de vergunning er in januari niet komt."

"Het zou wel zeer jammer zijn als het mislukt. Zo'n openingsmatch is niet niks. Bovendien zou het een gemiste kans zijn voor de sportinfrastructuur in Brussel. Als een stadion bouwen nu niet lukt onder zoveel internationale druk, dan zie ik het de komende 10 jaar zeker ook niet gebeuren. Dan zal het lang duren voor er nog eens een politicus zoveel tijd in dit dossier wil stoppen."