FIFA heft de schorsing van Koeweit na 2 jaar op

Golfstaat Koeweit is weer een volwaardig lid van de wereldvoetbalbond. Dat heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekendgemaakt. Het land was geschorst omdat de regering te veel macht had over de sport, maar een nieuwe wet maakt daar komaf mee.